Bosz wint met Leverkusen van Schalke 04 en klimt naar zesde plaats

Lucas Alario had de thuisploeg in de 15e minuut op 1-0 gebracht. De Argentijn zorgde zelfs voor een ruimere marge met de 2-0 in de 80e minuut, maar de Belg Benito Raman maakte kort daarop de 2-1. De ploeg uit Gelsenkirchen kon de derde nederlaag van dit seizoen niet meer voorkomen.