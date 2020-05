Bosz verzucht: ‘Bijna alle spelers twijfelgeval’

,,Voetbal is een contactsport", legde Bosz uit. ,,Je krijgt tikken die je tijdens de wedstrijd niet voelt. Pas een of twee dagen later denk je, hé, wat mankeer ik op die plek? Dat is vrij normaal en fysiek ook heel goed op te vangen als de volgende wedstrijd nog even op zich laat wachten. Maar als je snel weer moet aantreden, valt het niet mee om tijdig weer topfit te zijn.”



Leverkusen verloor afgelopen dinsdag thuis met 1-4 van VfL Wolfsburg. Dat was de eerste nederlaag voor de ploeg van Bosz sinds 1 februari. ,,We hebben maandenlang zeer goed en zeer succesvol gespeeld. Nu hebben we een wedstrijd verloren. Tegen Freiburg moeten we laten zien dat het een slippertje was."