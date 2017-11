Bosz verspeelt met Dortmund 4-0 voorsprong in krankzinnige derby

Dortmund, dat zowel in de competitie als in de Champions League al weken ondermaats presteert, schoot in het eigen Signal Iduna Park uit de startblokken. Met goals van Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Stambouli, Mario Götze en Raphaël Guerreiro leek de ploeg van de geplaagde Nederlandse trainer binnen slechts 25 minuten alle ellende van zich af te spelen.