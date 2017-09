Bosz vergeeft Aubameyang mislukte 'Panenka'

Haller oogst lof met sensationele omhaal

20:00 Het seizoen is nog lang, maar Sébastien Haller heeft zich nu al nadrukkelijk kandidaat gesteld voor het doelpunt van het jaar in de Bundesliga. De Franse spits bezorgde Eintracht Frankfurt zaterdag diep in blessuretijd de winst tegen VfB Stuttgart (2-1). Haller scoorde met een acrobatische omhaal, nadat Jetro Willems de bal met een vrije trap in het strafschopgebied had gepompt.