Bosz speelt met Leverkusen gelijk, Arsenal verliest verrassend

Daarmee verschaft de huidige nummer zes van Duitsland zich een redelijke uitgangspositie voor de return, over een week in de eigen BayArena. Bosz en zijn mannen leken kort voor tijd nog het belangrijke uitdoelpunt te mogen vieren, maar de Italiaanse arbiter floot invaller Lucas Alario terug voor het maken van hands.



Stefan de Vrij won vanavond wel een uitwedstrijd met Inter. Dat gebeurde bij Rapid Wien, 1-0. De Argentijn Lautaro Martínez maakte in Oostenrijk vlak voor rust uit een strafschop het doelpunt.



Sevilla won het heenduel van Lazio in Rome. Quincy Promes mocht het laatste kwartier meedoen bij de Spanjaarden, maar kon zich niet meer onderscheiden. Dit kon ook oud Willem II’er Fran Sol niet. Bij zijn Europese debuut voor Dynamo Kiev werd het 2-2 tegen Olympiakos, maar de spits kwam niet tot scoren.



De grootste verrassing van de vroege Europa League-wedstrijden viel in Wit-Rusland. Daar wist Bate Borisov namelijk knap te winnen van Arsenal. Op slag van rust kopte middenvelder Stanislav Dragun de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen. Alexandre Lacazette incasseerde vlak voor tijd nog een directe rode kaart en mist waarschijnlijk de return in Londen.