Bosz slikt forse tegenvaller in aanloop bekerfinale: knieblessure voor Paulinho

Het sprookje van ‘dorpsclup­pie’ Heidenheim kan nú uitkomen

10:28 FC Heidenheim speelt vanavond en maandag de beslissende play-offs tegen Davy Klaassens Werder Bremen voor een plek in de Bundesliga. Pardon? FC Heidenheim? John Verhoek (31), de enige Nederlander die er speelde, praat ons bij over het ‘dorpscluppie’ dat in 2004 nog op het vijfde niveau van Duitsland actief was.