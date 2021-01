Bosz roemt ‘coronadiscipline’ van zijn ploeg, ondanks besmettingen

Samenvatting Volgende tik voor ploeterend Liverpool: uitgescha­keld in FA Cup door Manchester United

24 januari Het blijven zware weken voor Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp scoort al weken niet in de Premier League en verloor vanavond ook in de zestiende finales van de FA Cup. Rivaal Manchester United was op Old Trafford met 3-2 te sterk.