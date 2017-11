Bosz neemt Aubameyang weer in genade aan

De 28-jarige spits was donderdag, niet voor het eerst dit seizoen, te laat op de training gekomen. Ook had Aubameyang zonder toestemming van de club een cameraploeg van een bevriende freestylevoetballer toegelaten op het trainingscomplex van Dortmund om een commercieel filmpje te laten maken. Bosz kon daarom naar eigen zeggen niet anders dan zijn spits, die dit seizoen al tien keer scoorde in de Bundesliga, een disciplinaire straf op te leggen.



Aubameyang mag morgen in de Champions League tegen Tottenham Hotspur wel weer meedoen. ,,Hij heeft vrijdag en zaterdag goed getraind'', zei technisch directeur Michael Zorc tegen Kicker. Dortmund is met twee punten uit vier duels nagenoeg kansloos voor een vervolg in de Champions League.