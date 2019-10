Bosz moet Sinkgraven enkele weken missen

Sinkgraven, in de zomer overgekomen van Ajax, had net een basisplaats veroverd in het elftal van trainer Bosz. De 24-jarige speler uit Assen debuteerde een week geleden in de Bundesliga. In de midweekse wedstrijd tegen Juventus in de Champions League (3-0-nederlaag) fungeerde Sinkgraven als invaller, maar tegen Leipzig stond hij weer in de basis.