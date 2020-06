Bosz mist Havertz ook in halve finale Duitse beker

Havertz ontbrak zaterdag ook al in de topper tegen Bayern München, die Leverkusen na een vroege voorsprong met 4-2 verloor.



,,Deze wedstrijd komt te vroeg voor Kai", zei Bosz. ,,Hij zou wel kunnen spelen, maar daar waren dan risico's aan verbonden. En die willen we niet nemen." Havertz heeft wat last van een knie en kampt ook met spierklachten. Bosz hoopt dat hij de aanvallende middenvelder zondag tegen Schalke 04 wel weer kan opstellen. Havertz is met elf doelpunten de topscorer van Leverkusen in de Bundesliga.



Bosz kan in de uitwedstrijd tegen Saarbrücken ook geen beroep doen op Daley Sinkgraven, Lars Bender en Leon Bailey. Sinkgraven is na een teenblessure wel weer in training. ,,Hopelijk kan Daley snel weer spelen”, aldus de trainer uit Apeldoorn.