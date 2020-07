Bosz maakt spelers geen verwijten: ‘Hoe ploeg deze weken presteert is buitengewoon’

DFB PokalPeter Bosz greep met Bayer Leverkusen tegen een ontketend Bayern München naast de Duitse beker. Met de zege van Bayern had de trainer vrede. ,,Bayern was over 90 minuten de betere ploeg", zei hij na de 4-2-nederlaag.

Zijn eigen spelers hadden de kansen echter beter moeten uitspelen, vond Bosz. ,,Ik denk dat we de eindpass in de eerste helft beter hadden moeten spelen. Die pass was niet goed, waardoor we niet gevaarlijk werden. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan. Ook na de 3-1 hebben we nog heel grote kansen gehad en dan had het nog echt een wedstrijd kunnen worden. Dat gebeurde echter niet meer, maar die kansen waren er wel."



Bosz was de finale in een leeg Olympiastadion in Berlijn met een aangepaste tactiek begonnen met talent Kai Havertz als enige spits. ,,We weten dat Bayern altijd heel agressief begint", gaf de coach als reden. ,,Het was goed om het zo aan te pakken, maar het is niet gelukt. Ik maak mijn spelers echter geen verwijten. Die hebben alles gegeven en alles geprobeerd."

Het was voor Bosz alweer de vierde keer dat hij een bekerfinale verloor. Met Heracles Almelo verloor hij in 2012 de KNVB-bekerfinale met 3-0 van PSV, met Ajax verloor hij in 2017 de finale van de Europa League van Manchester United (0-2) en bij Maccabi Tel Aviv verloor hij in 2016 met 1-0 van Maccabi Haifa.

Flick

Bayern München-trainer Hansi Flick was vanzelfsprekend een stuk vrolijker gestemd na de finale. Hij was trots op zijn spelers, maar niet alleen voor deze wedstrijd. ,,Wat het team in de afgelopen weken heeft gepresteerd is sensationeel. De instelling van de spelers was echt fantastisch. Als je van overwinning naar overwinning snelt, is het mooi om te zien hoe de ploeg vertrouwen in zijn kunnen heeft. Dan hoef je dat als trainer slechts te ondersteunen. Hoe de ploeg op dit moment presteert is echt buitengewoon.”

De trainer had ook lof voor de verliezende ploeg van coach Peter Bosz. ,,Leverkusen heeft een heel sterke ploeg met heel veel snelheid. Dat hebben ze ook benut.” Na de gelukte titelrace en de beker, de dertiende dubbel voor Bayern en tweede op rij, wacht nog de Champions League voor de club uit München. Daarvoor heeft de ploeg nu enkele weken rust. ,,Natuurlijk zie ik dat eerder positief dan niet. Je zag nu al dat sommige spelers moe worden. De spelers kunnen nu even rust nemen, dan gaan we ons weer voorbereiden.” Bayern won de eerste wedstrijd in de achtste finales bij Chelsea met 3-0.

Volledig scherm David Alaba en Hansi Flick. © EPA