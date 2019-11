Bosz leidt Leverkusen naar stuntzege bij Bayern München

Overzicht Bundesliga Schreuder verspeelt in slotminu­ten twee punten, Leipzig naar koppositie

17:49 Alfred Schreuder is er met zijn Hoffenheim niet in geslaagd drie punten te pakken tegen degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf: 2-2. Tegelijkertijd lukte het Borussia Dortmund in Berlijn wel om met tien man een 1-2 zege over de streep te trekken, terwijl RB Leipzig dankzij drie treffers voor rust tegen Paderborn (2-3) in ieder geval voorlopig de koppositie in de Bundesliga greep.