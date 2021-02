Bosz is boos op zijn ploeg: ‘Dit mag ons nooit gebeuren’

Leverkusen kwam in de achtste finale in de 105e minuut op voorsprong dankzij Leon Bailey. De nummer 5 van de Bundesliga waande zich daarna iets te vroeg zeker van een plaats bij de laatste acht. ,,We hebben weer veel te veel kansen gemist”, treurde Bosz.

,,Dat probleem hebben we al een tijdje”, doelde hij onder meer op de recente nederlagen tegen Wolfsburg (0-1) en Leipzig (1-0). ,,Maar na ons doelpunt hadden we hier het duel nooit meer uit handen mogen geven. Ons positiespel was onvoldoende, we hadden geen rust aan de bal en verzuimden de tweede treffer te maken vanuit de counter. Nee, dit was gewoon heel slecht.”