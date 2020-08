Bosz en Sinkgraven plaatsen zich probleemloos voor kwartfinales Europa League

Door de 1-3 overwinning op Ibrox leek er op voorhand al weinig aan de hand te zijn voor Leverkusen. In de eerste helft gebeurde er nauwelijks iets, behoudens een schot van Kai Havertz op de lat. In de tweede helft zorgde Moussa Diaby al snel voor de verlossende 1-0 voorsprong. De rappe aanvaller werd met een prachtige pass weggestuurd door Aranguiz, om vervolgens oog-in-oog met doelman Allan McGregor geen fout te maken.



In de volgende ronde wacht voor Leverkusen een ontmoeting met Inter. De Italianen plaatsten zich woensdagavond ten koste van Getafe voor de kwartfinales.



Bosz: ,,We zijn blij met de overwinning en uiteraard met de plaatsing voor de volgende ronde. Misschien was het allemaal niet even goed wat we vandaag hebben laten zien. Bepaalde dingen hadden wel wat beter gekund. Maar ons doel is bereikt.”