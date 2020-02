Bosz en Sinkgraven delen Dortmund tik uit in spektakelstuk

Haaland scoort nietBayer Leverkussen heeft in eigen huis met 4-3 gewonnen van Borussia Dortmund. In de BayArena kwamen de bezoekers tot tweemaal toe op voorsprong, maar maakte de ploeg van Peter Bosz in de slotfase een 2-3 achterstand goed. Daley Sinkgraven gaf bij de winnende treffer de assist en zag zijn ploeg uiteindelijk met 4-3 winnen.

Alle ogen waren natuurlijk gericht op Haaland, die in zijn eerste 180 minuten voor zijn nieuwe club al acht keer het doel wist te vinden. In zijn eerste drie Bundesliga-duels maakte de 19-jarige Noor er zeven, dinsdag gevolgd door zijn eerste treffer in de DFB Pokal. Na rust kwam Haaland in het veld, maar kon hij niet voorkomen dat Borussia Dortmund door Werder Bremen werd uitgeschakeld.



Aan het Bayer Leverkusen van Peter Bosz de lastige opdracht om Haaland te stuiten. Bosz bekerde in tegenstelling tot Borussia Dortmund wel door, maar verloor de laatste competitiewedstrijd. ,,Eigenlijk hebben we te weinig punten", zei Bosz voor de wedstrijd tegen FOX Sports. ,,Daar heeft het vertrek van Julian Brandt iets mee te maken, want hij was erg belangrijk voor ons.” Brandt vertrok afgelopen zomer naar de tegenstander van vanavond.

Met Daley Sinkgraven in de basis hoopte Leverkusen het gaat met Dortmund tot twee punten te verkleinen. Het begin was goed: na een razendsnelle omschakeling stuurde Nadiem Amiri zijn ploeggenoot Kevin Volland weg en schoot de spits de bal beheerst langs doelman Roman Bürki. Lang mochten de toeschouwers in de BayArena niet van de voorsprong genieten, want Mats Hummels kopte twee minuten later uit een hoekschop de gelijkmaker tegen de touwen.



Moussa Diaby dacht Leverkusen weer op voorsprong te zetten, maar de treffer van de Fransman werd afgekeurd wegens buitenspel. In het attractieve duel zorgde de debuterende Emre Can in de 33ste minuut voor het hoogtepunt. Na een gekraakt schot kwam de bal op zo'n 25 meter voor zijn voeten terecht en daar wist hij wel raad mee. Geplaatst stuurde Can de bal richting de verre hoek: 1-2. Vlak voor rust maakte Volland met wat geluk gelijk.

In de tweede helft kwam Borussia Dortmund beter uit de startblokken. Nadat in eerste instantie een doelpunt van Jordan Sancho werd afgekeurd, maakten de bezoekers even later wel de 2-3. Na mooi combinatiespel maakte Raphael Guerreiro op aangeven van Achraf Hakimi af. De ploeg van Bosz gaf zich echter niet gewonnen. Nadat in de 72ste minuut een treffer van Leon Bailey wegens buitenspel werd afgekeurd, maakte hij tien minuten voor tijd wel de gelijkmaker. Op randje buitenspel werd Volland aangespeeld en die zag Bailey vertrekken. De rappe linksbuiten maakte geen fout.

Een minuut later deelde Leverkussen de genadestoot uit. Op aangeven van Sinkgraven kopte Lars Bender de winnende treffer tegen de touwen en deelde hij daarmee Borussia Dortmund een gevoelige tik uit in de titelstrijd.



Zondag komen Bayern München en RB Leipzig in actie, de andere titelkandidaten. Bayern München gaat in de Bundesliga aan de leiding met 42 punten, gevolgd door Leipzig (41) en Dortmund (39).

