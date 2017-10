Bosz: Dortmund afgetroefd op agressie

Bosz, na het ontslag van Ronald Koeman bij Everton de enige Nederlandse trainer in een Europese topcompetitie, beleeft een moeilijke periode bij Dortmund. Hij startte het seizoen voortvarend, maar slaagde er in de laatste drie competitieduels niet in een overwinning te pakken. Dortmund raakte de koppositie kwijt en incasseerde in die drie duels negen tegentreffers. Ook in de Champions League staat de equipe van Bosz, na nederlagen tegen Real Madrid en Tottenham Hotspur en een gelijkspel tegen Apoel Nicosia, er niet florissant voor.