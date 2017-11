Bosz dieper in crisis met Dortmund na nieuwe nederlaag

Voor Dortmund, dat eind september in de Bundesliga voor de laatste keer won, was het alweer de vierde competitienederlaag in twaalf duels. De club van Bosz zakte naar de vierde plek en zal in het weekeinde waarschijnlijk verder dalen op de ranglijst.



Borussia speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Bosz heeft in vier groepsduels nog niet gewonnen. Het moge duidelijk zijn dat de druk op de Nederlandse oefenmeester, twee maanden geleden nog breeduit bewierookt, begint toe te nemen.



