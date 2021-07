Bosz bezorgt Van Bommel nieuwe klap tijdens voorbereiding Wolfsburg

Van Bommel kritisch na pak slaag in oefenduel: ‘Gebrek aan inzet en niveau’

11 juli Mark van Bommel was niet te spreken over zijn elftal na de 3-0 nederlaag in een oefenwedstrijd gisteren tegen Hansa Rostock van zaterdag. ,,De jonge spelers hebben alles gegeven, hen kun je niets kwalijk nemen. Maar ik verwacht meer van de jongens die Bundesliga spelen”, zei de trainer van VfL Wolsburg na het duel met de club die is gepromoveerd naar de Tweede Bundesliga.