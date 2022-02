Borussia Mönchengladbach rouwt om verongelukte jeugdspeler

Cristiano Ronaldo slaat toe op het moment dat Lionel Messi faalt vanaf elf meter: ‘Ronaldo als vanouds’

Na een zeldzame doelpuntendroogte van zes wedstrijden (588 minuten), heeft Ronaldo gisteravond het net weer eens doen bollen. Hij maakte de 1-0 op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion (2-0). De Engelse media buitelden over elkaar heen om de Portugese spits te complimenteren, al zijn ze eensgezind in hun oordeel: ,,Ronaldo heeft - zeker gezien zijn leeftijd - niet de antwoorden waarnaar Manchester United op zoek is.”

16 februari