Borussia Dortmund woest op ‘zeer arrogante’ Danny Makkelie: ‘Het is echt een schandaal’

Woest was Borussia Dortmund-speler Emre Can na afloop over het optreden van Makkelie, die volgens hem ‘arrogant’ was. ,,Misschien was hij bang voor Stamford Bridge”, aldus de Duitser. ,,Dan moet de UEFA een andere scheids sturen. Ik weet niet waarom hij een tweede strafschop gaf. Het maakt me niet uit wie er eerder inliep, de bal ging op de paal en daarmee had het afgelopen moeten zijn.”

Can verwees daarmee naar het moment na rust, waarbij Kai Havertz uit een strafschop de wedstrijd besliste. Makkelie zag eerst niets in een handsbal van Marius Wolf, maar hij werd door VAR Pol van Boekel naar de kant geroepen. Na het zien van de beelden ging de bal alsnog op de stip, de arm van Wolf was immers niet helemaal strak langs het lichaam.

Daar was Borussia Dortmund echter niet het meest boos om. De eerste poging van Havertz belandde op de paal, maar opnieuw greep Van Boekel in. De spelers van beide ploegen liepen te vroeg in en dus moest de strafschop opnieuw worden genomen. Dit keer scoorde Havertz wel. Makkelie wilde uiteraard niets weten van alle protesten van de Dortmund-spelers. ,,Ik wilde graag uitleg, maar de scheidsrechter weigerde te praten", zei Wolf zelf.

Can en zijn ploeggenoten waren zoals gezegd woest na afloop van de wedstrijd, maar de regels zijn wat dat betreft helder. Daarin staat dat de strafschop moet worden overgenomen wanneer er van de verdedigende ploeg (in dit geval Dortmund) een speler te vroeg inloopt. Of het een doelpunt, redding of gemist schot is, maakt dan niet uit. Matthias Sammer, voormalig speler en tegenwoordig adviseur van Borussia Dortmund, haalde desondanks uit naar de Nederlander. ,,Danny Makkelie is een zeer, zeer arrogant persoon. Dit is echt een schandaal en het is niet de eerste keer dat het Borussia Dortmund overkomt. Als scheidsrechter moet je een bepaalde persoonlijkheid hebben. Het was nota bene Ben Chilwell (van Chelsea, red.) die als eerste inliep.”

,,Het was een grap", zei ook Jude Bellingham, die ook vond dat de penalty sowieso al zwaar gestraft was. ,,Ik zou niet weten wat hij anders met zijn arm moet doen. Dat het überhaupt een penalty was, was al een teleurstelling, maar dat ze de penalty ook nog een tweede keer mochten nemen, was volgens mij echt een grap. Bij elke penalty, zeker bij zo'n slome aanloop, heb je mensen die net in een strafschopgebied staan. Maar goed, we moeten ermee leren leven. Ik wil niet in de problemen komen, ik heb ze (de UEFA, red.) al genoeg betaald.”

Bekijk hieronder de soap rond de 2-0 van Chelsea. Tekst gaat verder onder de video...

Scheidsrechter Makkelie floot gisteravond de wedstrijd in Londen met 10 minuten vertraging op gang. De spelersbus van de Duitsers was pas laat gearriveerd door verkeersproblemen rondom Stamford Bridge. Chelsea begon vervolgens goed aan de wedstrijd, maar zakte daarna weg. In de slotfase van de eerste helft voerde de ploeg het tempo echter flink op en Sterling opende de score.

Bellingham was na bijna een uur spelen dicht bij een doelpunt voor de Duitsers, maar hij zag zijn schot net naast gaan. Met Donyell Malen nog ruim een kwartier in de ploeg voor Sébastien Haller probeerde Dortmund een slotoffensief in te zetten. Tot echt grote kansen kwam de ploeg van coach Edin Terzic echter niet meer. Chelsea was bij counters te slordig om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar hield stand in de lange extra tijd. Zo kwam er voor de Duitser een pijnlijk einde aan een reeks met tien overwinning op rij.

Dortmund-coach Edin Terzic hield zich wat meer op de vlakte dan Can en Bellingham. Hij vond de strafschop ,,een zware straf.” ,,Maar ik ben hier niet om over de scheidsrechter te praten. Ik praat over onze eigen prestatie. Dit is voetbal, het was wreed, maar zo gaat het. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren en Chelsea heeft het goed gedaan.”

Chelsea voegt zich bij Benfica, dat iets eerder op de avond over Club Brugge heen walste.

