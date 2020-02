Borussia Dortmund wint ruim van Eintracht Frankfurt bij rentree Dost

Na ruim een half uur kwam Borussia Dortmund op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van de Pool Lukasz Piszczek. De Engelse vleugelaanvaller Jadon Sancho zorgde vijf minuten na rust voor nummer twee. De negentienjarige Londenaar staat dit seizoen al op 16 goals en 17 goals in 30 wedstrijden in alle competities. Tien minuten na rust was het weer eens raak voor de Noorse topschutter Erling Braut Haaland. De negentienjarige Noor, die werd geboren in Leeds, scoorde nu 9 keer in 350 speelminuten voor Borussia Dortmund. Dat komt neer op een goal per 38 minuten.