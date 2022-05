Borussia Dortmund verwacht deze week duidelijkheid van Erling Haaland

Branco van den Boomen kan topseizoen bij Toulouse bekronen met fraaie uitverkie­zing

Het seizoen van Branco van den Boomen wordt mooier en mooier. De Veldhovenaar is bijna zeker van het kampioenschap in de Ligue 2 met het al gepromoveerde Toulouse, maakt naam als assistenkoning en is nu ook genomineerd voor de verkiezing Speler van het Jaar.

3 mei