Borussia Dortmund ontsnapt bij FC Köln

Het gepromoveerde FC Köln kwam na een half uur op voorsprong via Dominick Drexler. Jadon Sancho bracht Dortmund in de 70e minuut langszij en vijf minuten voor tijd bracht invaller Achraf Hakimi de ploeg van Favre aan de leiding. In de blessuretijd, toen Köln nog op jacht ging naar de gelijkmaker, besliste Paco Alcácer de wedstrijd door de 1-3 binnen te tikken.



Kingsley Ehizibue, in de zomer overgekomen van PEC Zwolle, speelde de hele wedstrijd bij Köln. Hij kreeg in de slotfase een gele kaart voor een onbesuisde tackle.