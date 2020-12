Borussia Dortmund laat topscorer Haaland revalideren in Qatar

Necrologie/VIDEO WK-held Paolo Rossi (64) overleden

13:58 In Italië is op 64-jarige leeftijd Paolo Rossi overleden. Hij was een van de legendarische sterren van de Italiaanse voetbalgeschiedenis. In 1982 had hij een groot aandeel in de wereldtitel van Italië in de WK-eindronde in Spanje, waar hij met zes goals topscorer werd. Het leverde hem in Italië de liefkozende bijnaam ‘Pablito’ op.