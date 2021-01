Borussia Dortmund doet goede zaken tegen Wout Weghorst & co

Beide teams waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd. De eerste goal van de wedstrijd werd pas in de 66ste minuut gemaakt door verdediger Manuel Akanji, die vogelvrij kon inkoppen uit een corner. Uiteindelijk bepaalde Jaden Sancho de wedstrijd in de blessuretijd door een counter koelbloedig af te ronden. Het was voor de Engelsman zijn eerste doelpunt in dit Bundesliga-seizoen. Erling Braut Haaland keerde na een blessure terug in de basis, maar kon in de 81 minuten waarin hij meespeelde niet scoren. Weghorst kon een verliespartij niet voorkomen.