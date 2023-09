Bondscoach van Luxemburg zorgt voor opmerkelijk moment met plotseling vertrek tijdens 9-0-nederlaag

Het was een opmerkelijk moment bij de galavoorstelling van Portugal tegen Luxemburg. Bij het duel in de EK-kwalificatie kreeg Luxemburg met 9-0 een historisch pak slaag en na de achtste tegengoal leek bondscoach Luc Holtz het welletjes te vinden. Direct nadat Bruno Fernandes had gescoord, beende hij richting de kleedkamer, om pas vlak voor het laatste fluitsignaal toch nog even terug te keren.

Of zijn plotselinge vertrek te maken had met de wanprestatie van zijn ploeg, of dat het ging om een dringend toiletbezoek, bleef ook na afloop onduidelijk. Voor de camera van de UEFA maakte de coach wel een zeer aangeslagen indruk. ,,Er zijn zoveel woorden die ik kan gebruiken na de wedstrijd van vanavond: gekweld, teleurgesteld. Het gevoel is verschrikkelijk.”

,,Helemaal niets werkte, noch op technisch vlak, noch qua snelheid. We schoten op alle gebieden van het voetbal tekort. Ik had al gezegd dat ik vandaag niet op punten had gerekend, maar toch is elke wedstrijd een kans. Op dit moment overheersen bij mij de absolute teleurstelling en frustratie. We zijn volledig weggespeeld, maar zullen toch weer vooruit moeten kijken naar de belangrijke wedstrijden in oktober.”

Luxemburg was juist zo lekker bezig in poule J. Met tien punten uit zes wedstrijden heeft het land nog steeds kans om zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor een eindtoernooi. De achterstand op nummer twee Slowakije bedraagt drie punten.

Perfecte reeks voor Portugal

Die prestaties vallen echter in het niet bij de perfecte reeks van Portugal. Met de maximale score van achttien punten uit zes wedstrijden en een doelsaldo van 24 goals voor en nul tegen beleeft het land de beste start ooit van een kwalificatiereeks.

Bondscoach Roberto Martinez, die geen beroep kon doen op de geschorste Cristiano Ronaldo, kon dan ook niet anders dan heel tevreden zijn. ,,Het mooiste van vanavond vond ik dat we ook bij een voorsprong van 4-0 of 5-0 op dezelfde manier bleven spelen alsof het 0-0 was. Daar zie je de mentaliteit van deze ploeg.”

Martinez vertrok na het WK in Qatar als bondscoach van België en beleeft bij zijn nieuwe klus als bondscoach een droomstart. ,,Als je ziet dat alles wat we op de trainingen doen ook terugkeert op het veld, dan kan je dit soort resultaten verwachten. Omdat de kwaliteit van de spelers, zoals iedereen weet, op het hoogste niveau ligt.”