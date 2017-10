Bondscoach Strachan per direct weg bij Schotland

Strachan had de Schotse ploeg sinds januari 2013 onder zijn hoede. ,,De dag dat ik als bondscoach begon, was de mooiste dag in mijn loopbaan. Ik wilde de lach terugbrengen op de gezichten van het land. Het is heel teleurstellend dat we ons niet hebben geplaatst voor de play-offs, want we hebben er zo hard voor gewerkt. We hebben veel mooie momenten gehad. Die zullen mij altijd bijblijven.''