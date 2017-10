Bondscoach Sampaoli: Messi heeft gestreden voor wat hij waard is

De kleine baltovenaar van Barcelona schoot één keer op de paal en zag doelman Pedro Gallese een serie geweldige reddingen verrichten. Middenvelder Renato Tapia (Feyenoord) werd bij Peru in de 78ste minuut gewisseld.



,,De ploeg is boos, omdat een overwinning ons kennelijk niet was gegund'', zei bondscoach Jorge Sampaoli van Argentinië. ,,Messi heeft gestreden voor wat hij waard is. Hij heeft het ware gezicht van Argentinië laten zien. Als we dinsdag van Ecudaor winnen, gaan wij gewoon naar het WK in Rusland.''



Na zijn derde remise op rij als bondscoach in de WK-kwalificatie staat Sampaoli met Argentinië op de zesde plek. Peru is vijfde dankzij een beter doelsaldo. De eerste vier in de eindstand plaatsen zich direct voor het WK van 2018 in Rusland. Nummer vijf speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland.



Achter het reeds gekwalificeerde Brazilië (0-0 tegen het uitgeschakelde Bolivia) is nummer twee Uruguay (0-0 tegen hekkensluiter Venezuela) vrijwel zeker van het WK-ticket. Gastón Pereiro (PSV) kwam bij Uruguay niet in actie. Chili (2-1 tegen Ecuador) steeg naar de derde plek, met evenveel punten als Colombia (1-2 tegen Paraguay). Santiago Arias (PSV) was in Barranquilla bij de pijnlijke nederlaag basisspeler bij de thuisploeg.