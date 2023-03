Bondscoach Roberto Mancini luidt noodklok bij Italië: ‘Zijn wedstrijden bij beloften waarbij geen enkele Italiaan op het veld staat’

met Video Infantino noemt ophef over WK-spon­sor ‘storm in glas water’, Zwitser herkozen als FI­FA-voorzitter

FIFA-voorzitter Gianni Infantino begrijpt niet waarom de afgelopen weken zoveel ophef was over een mogelijke Saoedische sponsor van het WK voetbal voor vrouwen van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Een storm in een glas water”, noemde de Zwitser het tijdens de persconferentie na het FIFA-congres in Rwanda.