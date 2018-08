Bondscoach Pekerman afwezig bij oefenduel Colombia

Video Dit zijn de hoogtepun­ten uit de All or No­thing-do­cu van Manchester City

23 augustus Manchester City gooide het afgelopen seizoen alle deuren open voor een uniek inkijkje. Voor 10 miljoen pond mocht Amazon een jaar lang alles filmen. Het leverde de documentaire 'All or Nothing: Manchester City' op, die sinds vorige week te zien is op Amazon Prime. Wat viel het meeste op?