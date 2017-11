Bondscoach Denemarken: 'Alle ballen op Eriksen'

Play-offsBondscoach Åge Hareide van Denemarken heeft een duidelijke tactiek voor de WK play-offs tegen Ierland van komende week. ,,Als we de bal hebben, gaan we direct op zoek naar Christian Eriksen."

De 62-jarige coach uit Noorwegen nam op 1 maart het stokje over van Morten Olsen, die liefst zestien jaar bondscoach was van Denemarken. Onder zijn leiding plaatste Denemarken zich voor de WK's van 2002 en 2010 en de EK's van 2004 en 2012. Via Ierland hopen de Denen zich nu voor het eerst in zes jaar weer te plaatsen voor een eindtoernooi. De heenwedstrijd is zaterdag in Kopenhagen, de return dinsdag in Dublin.

Lees ook Ierland mist trio voor play-off tegen Denemarken Lees meer

Christian Eriksen zal een belangrijke rol spelen bij Denemarken. De 25-jarige middenvelder scoorde acht keer in zijn laatste acht interlands. ,,Christian kan vanuit het niets een kans creëren of scoren. Een speler zoals hij, met uitzonderlijke kwaliteiten, kan het verschil maken. Zeker tegen een goed georganiseerd teams als Ierland," zegt Hareide, die van 2003 tot 2008 bondscoach van Noorwegen was. Hareide hoopt tegen Ierland ook te kunnen beschikken over Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen, die zondag tegen ADO Den Haag (2-2) zijn pols brak. ,,We moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt, maar ik denk dat hij kan spelen, wellicht met een brace."

Ook de Ierse bondscoach Martin O'Neill heeft lovende woorden over voor Eriksen. ,,Hij is de spil in het team van Tottenham Hotspur. Hij is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de beste aanvallende middenvelders ter wereld."

Eriksen speelde van 2010 tot 2013 voor Ajax, waar hij in 194 wedstrijden goed was voor 46 doelpunten en 60 assists. Inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Tottenham Hotspur, waar hij in 194 wedstrijden al goed was voor 46 goals en 65 assists.

Volledig scherm Christian Eriksen viert zijn treffer tegen Real Madrid in de Champions League. © Photo News