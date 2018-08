Bolt wil in Australië slagen als voetballer: Dit is echt

,,Dit is echt. Ik heb de wereld verteld dat ik voetballer wil worden en ik ga dat hier laten zien'', zei Bolt bij aankomst in Sydney.



De bijna 32-jarige Jamaicaan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook een voetbalcarrière ambieert. Bolt nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de atletiek en heeft sindsdien via zijn kledingsponsor Puma al heel wat stages kunnen afwerken bij voetbalclubs, al dan niet als marketingstunt.



Bij Central Coast Mariners moet de nieuwe carrière van de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter dan echt beginnen. ,,Dit is een geweldige kans voor mij'', zei Bolt.