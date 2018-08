Bolt gemotiveerd na eerste training Mariners

Witsel schiet Dortmund in extremis naast Greuther Fürth

8:41 Borussia Dortmund is ontsnapt aan een blamage in het Duitse bekertoernooi. De viervoudig winnaar van de DFB-Pokal liet zich in de eerste ronde bijna verrassen door SpVgg Greuther Fürth, dat uitkomt in de tweede klasse. Maar door een goal van Axel Witsel in blessuretijd won Dortmund alsnog in de verlenging.