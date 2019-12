Bologna verliest van Milan, maar heeft coach Mihajlovic weer terug

Mihajlovic had basisplaatsen ingeruimd voor verdediger Stefano Denswil en Jerdy Schouten. Voor de 22-jarige middenvelder uit Spijkenisse was het zijn tweede basisplaats in de Serie A, waarin de voormalig speler van Telstar en Excelsior ook al drie keer was ingevallen.



AC Milan kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Krzysztof Piatek. De 24-jarige spits uit Polen schoot overtuigend raak vanaf elf meter voor pas zijn vierde goal van het seizoen. Vorig seizoen kwam Piatek nog tot 30 goals in 42 wedstrijden namens Genoa en AC Milan. De ploeg van coach Stefano Pioli verdubbelde de voorsprong in de 32ste minuut via de Franse linksback Theo Hernández, die afgelopen zomer voor 20 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid.



Het was diezelfde Theo Hernández die in de 40ste minuut de spanning weer terugbracht door met een eigen goal voor de 1-2 te zorgen. In de eerste minuut na rust maakte Giacomo Bonaventura er alweer 1-3 van namens AC Milan, dat vervolgens op weg leek naar een zakelijke zege. Er kwam echter toch nog een spannende slotfase, nadat Bologna-spits Nicola Sansone in de 84ste minuut de 2-3 maakte uit een strafschop. Daar bleef het echter bij.