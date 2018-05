Bogaerts mept Red Sox met homerun naar winst

Was dit het afscheids­ca­deau van Antoine Griezmann?

8:23 Antoine Griezmann kan met een voldaan gevoel afscheid nemen van Atlético Madrid. De Franse aanvaller bezorgde zijn Spaanse club met twee doelpunten in de finale tegen Olympique Marseille (3-0) de eindzege in de Europa League. De kans is groot dat Griezmann na vier jaar vertrekt uit Madrid, al wilde de nummer 7 van Atlético niets zeggen over zijn toekomst.