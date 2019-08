Boëtius doet Bayern maar even pijn, Locadia maakt debuut

Boëtius liet de thuisclub, dat op de eerste speeldag op eigen veld niet verder kwam dan 2-2 tegen Hertha BSC, even schrikken toen hij na vijf minuten spelen de 0-1 binnenkopte. De ex-Feyenoorder kroop na een afgemeten voorzet van Ronaël Pierre-Gabriel voor Benjamin Pavard en liet doelman Manuel Neuer kansloos.

Volledig scherm Feest bij Bayern na de ruime zege op Mainz. © REUTERS

Bayern was dit keer echter weer tijdig bij de les. Rechtsback Pavard maakte een half uur later zijn fout weer goed door op aangeven van Ivan Perisic raak te volleren. En vlak voor rust was het linksback David Alaba die een vrije trap perfect over de muur krulde: 2-1. Na rust liep Bayern via Perisic, Kingsley Coman, Robert Lewandowski en Alphonso Davies alsnog uit naar een monsterscore. Philippe Coutinho, gehuurd van FC Barcelona, debuteerde als basisspeler bij Bayern.

Volledig scherm De spelers van Schalke vieren feest na de eigen goal van Karim Rekik. © BSR Agency

Karim Rekik was met een eigen goal de schlemiel bij Hertha BSC, dat met 3-0 verloor van Schalke 04. In een poging een schot van Guido Burgstaler te keren, gaf de voormalig PSV-verdediger de bal het beslissende zetje mee. Schalke kreeg de eerste zege van seizoen min of meer in de schoot geworpen, want de 1-0 kwam ook al via de voet van een Hertha-speler: Niklas Stark passeerde zijn eigen doelman. Vijf minuten voor tijd maakte Jonjoe Kenny er nog 3-0 van.

Bij Hertha kwam Javairo Dilrosun na rust als invaller in het veld. Daishawn Redan bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bosz vs Schreuder

Het duel tussen de Nederlandse trainers Peter Bosz (Bayer Leverkusen) en Alfred Schreuder (Hoffenheim) eindigde in een teleurstellende 0-0. Daar kon ook Jürgen Locadia niets aan veranderen. De voormalige PSV-spits, vorige week overgenomen van Brighton, mocht na ruim een uur zijn debuut in de Bundesliga maken. Locadia kon het verschil nog niet maken bij zijn nieuwe ploeg. Hoffenheim moest in de slotfase vooral verdedigen en mocht niet mopperen dat het een punt pakte op bezoek in Leverkusen.

Daley Sinkgraven bleef bij Leverkusen opnieuw 90 minuten op de bank. Net als Joshua Brenet (Hoffenheim).

Volledig scherm Peter Bosz (l) en Alfred Schreuder. © BSR Agency