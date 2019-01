Boëtius belangrijk voor Mainz

Omdat de bal via verdediger Santiago Ascacibar in het doel ging, kreeg Boëtius de treffer uiteindelijk niet op zijn naam. De vreugde was er niet minder om bij Mainz dat vervolgens via Jean-Philippe Mateta en Alexnader Hack uitliep naar 0-3. In de slotfase werd het nog even spannend toen Nicolas Gonzalez en Marc-Oliver Kempf iets terugdeden namens de thuisclub.