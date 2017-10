Boete en celstraf voor Portugese verdediger Carvalho

Carvalho verzuimde om in 2011 en 2012 de inkomsten uit zijn portretrecht aan te geven bij de belastingdienst. Hij lichtte de Spaanse fiscus zo voor ruim een half miljoen euro op. Carvalho bekende schuld en maakte het bedrag alsnog over. Justitie had een celstraf van twaalf maanden en 300.000 euro boete geëist, maar de rechter kwam tot een lagere straf omdat de Portugees zijn fouten had erkend. Lionel Messi werd eerder in een vergelijkbare zaak al veroordeeld.