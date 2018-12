Boca verliest hoger beroep: Superclásico-finale wordt ‘gewoon’ gespeeld

Spaanse politie stuurt hooligan Boca terug naar Argentinië

6 december De Spaanse politie heeft vandaag in Madrid een voetbalhooligan van Boca Juniors opgepakt en teruggestuurd naar Argentinië. Dat gebeurde bij een grote controle in aanloop naar de wedstrijd van zondag tussen Boca Juniors en River Plate. De return van de Zuid-Amerikaanse ‘Superclasico’ is naar Spanje verplaatst vanwege grote ongeregeldheden eind november.