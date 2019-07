Blunder keeper Hassen kost Tunesië de finale

Tunesië mocht in de tweede helft van de verlenging nog hopen op een strafschop na vermeend hands van Idrissa Gueye, maar de VAR draaide dat terug. De Senegalese middenvelder kreeg weliswaar binnen de zestien de bal tegen zich aan, maar arbiter Weyesa oordeelde dat Gueya daar niets aan kon doen. Tunesië stond toen al een kwartier op achterstand. Keeper Hassen werkte na een vrije trap van Senegal de bal verkeerd weg. Hij stompte de bal tegen zijn eigen verdediger Dylan Bronn aan. Hassen was in de regulier speeltijd nog de held van Tunesië door in de 81ste minuut een penalty van Henri Salvet te stoppen. Salvet nam de strafschop omdat vaste nemer Sadio Mané tijdens de Afrika Cup al twee keer miste. Tunesië miste 6 minuten eerder ook een penalty. Keeper Alfred Gomis stopte de matig ingeschoten strafschop van Ferjani Sassi.

Senegal, dat de sterkere ploeg was, zocht de aanval. Youssouf Sabaly was in de 26ste minuut het dichts bij een goal. Hij schoot vanaf de zestien de bal hard tegen de paal. Ondanks twee strafschoppen werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord. Er moest een eigen goal aan te pas komen om de wedstrijd te beslissen. Senegal treft in de finale de winnaar tussen Nigeria en Algerije. Die wedstrijd staat vanavond (21.00 uur) op het programma.