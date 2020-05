Bloodworth en Beerensteyn mogen weer voetballen in Duitsland

,,Ik ben heel blij dat de clubs gezamenlijk hebben besloten het seizoen voort te zetten. Dit is precies wat we nodig hebben in deze crisis”, zegt voorzitter Fritz Keller van de Duitse bond DFB. ,,De hervatting van de Bundesliga voor vrouwen betekent weer een belangrijke stap richting een vorm van ‘normaliteit’ in het voetbal en in de samenleving. Onze competitie vertolkt hiermee een pioniersrol in het internationale vrouwenvoetbal.”