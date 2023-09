Blijft Wijnaldum na zijn transfer naar Saoedi-Arabië interlands spelen? Dit elftal doet het wel

Mark van Bommel trots op histori­sche Champions Lea­gue-deelname Antwerp: ‘We geven nooit op’

Mark van Bommel heeft Royal Antwerp FC naar een historische Champions League-deelname geloodst. Voor het eerst in de clubhistorie gaat de Belgische kampioen de groepsfase van het miljardenbal in. Antwerp won op bezoek bij AEK Athene met 1-2 en dat was na de zege in de heenwedstrijd ruim voldoende voor een Champions League-ticket.