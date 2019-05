Blessure Salah valt mee, Van Dijk geprezen om leiderschap

,,Mo kreeg de heup van de keeper tegen zijn hoofd en klapte op de grond. De teamdokter moest een beslissing nemen en vond het niet verantwoord hem door te laten spelen", zei Jürgen Klopp in zijn persconferentie na afloop. ,,We accepteren dat natuurlijk. Hij heeft het duel vanuit de kleedkamer uit kunnen kijken.”



Over Salah's meespelen tegen Barcelona, komende dinsdag, kon Klopp nog weinig zeggen. ,,Hij ging oké met hem, we wachten het af. Hij heeft een flinke dreun gekregen. Wat Barcelona betreft: ik heb geen idee. Ik kan jullie krantenkoppen niet schrijven. Wat ik te zeggen had heb ik gezegd.” Roberto Firmino, die vanwege een spierblessure ontbrak in Newcastle, is er tegen Barcelona zeker niet bij. ,,Hij zal niet op tijd fit zijn voor dinsdag. En voor de rest moeten we het nog even afwachten.”



Salah kon bij het vertrek van de spelersbus alweer op eigen kracht de bus instappen, zo bleek uit beelden bij de uitgang van St. James’ Park.