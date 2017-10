Blessure Chelsea-topschutter Morata erger dan verwacht

Inzet Lukaku onzeker door enkelblessure

2 oktober Romelu Lukaku heeft last van een enkelblessure. De trefzekere aanvaller van Manchester United onderging vandaag nader medisch onderzoek. Het is nog niet duidelijk of hij met België kan aantreden in de WK-kwalificatieduels tegen Bosnië-Herzegovina (zaterdag in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel).