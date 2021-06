Bizarre onthulling: Stuttgart-spits heet helemaal geen Wamangituka en is ook niet 21 jaar oud

Vervelend voor de fans die zijn naam foutloos hebben leren uitspreken, maar de aanvaller die afgelopen seizoen 11 keer scoorde, heet helemaal geen Wamangituka Fundu. De achternaam van Silas luidt Katompa Mvumpa. En hij is niet geboren op 6 oktober 1999, zoals iedereen in Duitsland meende, maar op 6 oktober 1998. Hij is niet 21, maar 22 jaar oud dus.

De fraude kwam aan het licht nadat de Congolees van zaakwaarnemer wisselde. Wamangituka blijkt het slachtoffer te zijn van de dubieuze handelswijze van zijn vorige agent en durfde nu pas met zijn ware identiteit naar buiten te komen. ,,Ik heb de afgelopen jaren in constante angst geleefd en was ook erg bezorgd over mijn familie in Congo‘’, zegt de spits. ,,Het was voor mij een moeilijke stap om mijn verhaal te onthullen.”

VfB Stuttgart steunt de aanvaller volledig. ,,Silas blijft de speler en de persoon die zich in de harten van onze fans en zijn teamgenoten heeft gespeeld sinds hij hier in Stuttgart is‘’, zegt sportief directeur Sven Mislintat. ,,Qua naamsverandering is hij vooral een slachtoffer. We zullen hem dienovereenkomstig beschermen.‘’

Wat de juridische gevolgen voor speler en club zullen zijn, is nog niet duidelijk. VfB Stuttgart gaat ervan uit dat de spits in het bezit was van een geldige spelerslicentie.