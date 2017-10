Bizar 'doelpunt' houdt VS van WK

Wat er precies gebeurt, is moeilijk in woorden te vatten. Maar de scheidsrechter wijst na een absurde scrimmage naar de middenstip: 1-1. Uit de beelden blijkt dat de bal niet over de doellijn is geweest. Door de uiteindelijke overwinning wordt Panama derde in de groep en plaatst het zich rechtstreeks en voor het eerst voor het WK.