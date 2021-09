Bijzonder moment Jackie Groenen met Cristiano Ronaldo: ‘Dat ze dat toch zo belangrijk vinden in Manchester’

Chel­sea-coach Tuchel geniet van Van Gaal: ‘Hij heeft de ballen om zijn mening te geven’

11 september De persconferenties van Louis van Gaal worden ook in het buitenland goed ontvangen. De bondscoach van Oranje stelde in aanloop naar Nederland-Turkije (6-1 winst) vol vuur dat het 5-3-2 of 5-2-3-systeem dat Chelsea speelt juist helemaal níet verdedigend is. Thomas Tuchel, de Duitse coach van de Londense ploeg, had de uitspraken ook gezien.