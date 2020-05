Bijrol Witschge bij titel Blackburn: ‘Shearer deed zich drie kwartier voor als journalist...’

,,En wij hadden een team met best veel goede spelers die later toch een aardige carrière hebben gehad”, weet Witschge nog. ,,We hadden Tim Flowers op de goal staan. Achterin had je Colin Hendry en Graeme Le Saux. Tim Sherwoord en David Batty speelden op het middenveld en voorin had je Chris Sutton en Alan Shearer. Best veel internationals. Shearer was de vedette. Die schoot alles raak. Hij had een verschrikkelijk hard schot. Dat zal ik nooit meer vergeten. Trainer Kenny Dalglish was eerlijk tegen me geweest in het gesprek voordat de transfer rondkwam. Hij had geloof ik drie gebroken benen en zes spierscheuringen in de selectie waardoor ze me als uitzondering mochten huren maar zijn team stond in principe wel vast. Daar ging hij niet in wisselen. Ik zat bij Bordeaux op een dood spoor en wilde daar per se weg dus ik heb het toch gedaan. Je wil altijd spelen maar ik begreep Dalglish ook wel.”