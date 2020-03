Bij oud-Spartaan Bodul in Wit-Rusland rolt de bal nog wél: 'Ben beetje in shock’

Afgelopen weekend gingen Bodul en zijn ploeggenoten in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Zjodzina. Heel de voetballerij ligt plat, maar in Wit-Rusland is het nieuwe seizoen afgetrapt. Bodul, een Bosniër met een Oostenrijks paspoort, is een van de weinige nog actieve voetballers. ,,Wij spelen gewoon hier. Ik ben wel een beetje in shock dat we nog spelen, maar we kunnen er niet veel aan doen. Ze hebben besloten dat we gewoon moeten voetballen.’’

Quote Toch ben ik ook wel blij dat ik nog mag voetballen. Darko Bodul De voormalig jeugdspeler van SC Heerenveen vond dat aanvankelijk vreemd. ,,Als je in de media leest dat het overal stil ligt, is dat wel gek. Maar gelukkig is de situatie hier nog niet zo slecht. We moeten goed op onszelf letten. Ik hoop dat er geen drama van komt.’’ Volledig veilig voelt de aanvaller, die eenmaal in actie kwam voor Ajax en dertig duels voor Sparta speelde, zich niet. ,,Maar ik maak me meer zorgen om mijn vrouw en zoontje. Die zitten momenteel in Amsterdam. Het plan was dat ze hierheen zouden komen, maar voorlopig is het even afwachten.’’

Een lastige situatie voor het gezin Bodul. ,,De laatste keer dat ik ze heb gezien, was een maand geleden tijdens een trainingskamp in Turkije. Dat vind ik het meest vervelend. Mijn zoontje was een paar weken geleden ziek, toen kon ik niks voor hem doen.’’ Daarom biedt het voetbal hem juist afleiding. ,,Aan de ene kant is het heel vreemd, als ik eerlijk was zou ik liever niet spelen. Toch ben ik ook wel blij dat ik nog mag voetballen. Anders zit ik in mijn eentje thuis in quarantaine op de Playstation te spelen. Door te voetballen kan ik de familiesituatie tijdelijk vergeten.’’

Strenge controles

Ook in Wit-Rusland zijn de regels desondanks aangescherpt. ,,Er lopen veel minder mensen op straat dan normaal. Vooral ouderen blijven binnen. Ook zijn er strenge controles bij de grenzen’’, vertelt de in Minsk woonachtige Bodul. ,,Onze clubarts heeft aangeraden desinfecterende middelen te kopen voor thuis, dus die heb ik hier ook wel ergens liggen.’’

In deze onwerkelijke situatie móét de focus van Bodul op het voetbal, want Sjachtjor Salihorsk snakt naar succes. ,,De laatste jaren hebben we telkens naast de titel gegrepen, dit seizoen willen we kampioen worden. Daarnaast zitten we in de halve finale van de beker. We hebben nog genoeg om voor te spelen.’’