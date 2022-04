‘Big Wout’ maakt 1000ste Nederlandse doelpunt in Premier League na beenbreuk voor Westwood

met videoWout Weghorst heeft in het London Stadium het 1000ste Nederlandse doelpunt in de Premier League gemaakt. Op bezoek bij West Ham United (1-1) zette hij Burnley met een kopbal op een 0-1 voorsprong. Dit gebeurde kort nadat zijn teamgenoot Ashley Westwood met een horrorblessure van het veld was getild.

Dertig jaar geleden was Michel Vonk die in het shirt van Manchester City als eerste Nederlander een doelpunt maakte in de Premier League. 999 doelpunten later was het Wout Weghorst die de 1000ste binnenkopte. Alleen spelers uit Engeland, Schotland, Ierland en Frankrijk maakten meer doelpunten in de Engelse competitie.



Van de duizend doelpunten heeft Robin van Persie de meeste op zijn naam staan: 144 stuks voor Arsenal en Manchester. Jimmy Floyd Hasselbaink (127 goals) en Ruud van Nistelrooy (95 goals) volgen. Voor Wout Weghorst staat de teller nu op twee. De 29-jarige spits uit Borne scoorde eerder al tegen Brighton (0-3 winst), nadat hij op 31 januari voor 14 miljoen euro werd overgenomen van VfL Wolfsburg.

Volledig scherm Wout Weghorst na zijn doelpunt © REUTERS

Horrorblessure

Weghorst besloot niet te juichen na zijn doelpunt, omdat enkele momenten daarvoor zijn ploeggenoot Ashley Westwood va het veld was gedragen. De Engelsman was snoeihard tegen Nikola Vlasic aan gebotst, en zag direct dat zijn rechterbeen zwaar toegetakeld was. Vlasic was zelf ook zeer emotioneel nadat hij zag welke schade hij had aangericht met de ongelukkige botsing op het middenveld, waarna zijn teamgenoten van West Ham de Kroaat snel kwamen kalmeren.

Het spel werd vervolgens een kleine tien minuten stilgelegd, voordat het been van de middenvelder was gestabiliseerd en hij onder luid applaus het veld had verlaten. Volgens Burnley gaat het om “een serieuze enkelblessure” en wordt Westwood komende week nader onderzocht door een specialist.

Aan het begin van de negen minuten extra tijd van de eerste helft kreeg Burnley een uitstekende kans om de 0-2 te maken, maar Maxwel Cornet schoot zijn strafschop naast. De Tsjechische middenvelder Tomáš Souček maakte een kwartier voor tijd de 1-1 voor West Ham United, dat zich plaatste voor de halve finales van de Europa League. Daarin is Eintracht Frankfurt de tegenstander op 28 april en 5 mei. West Ham doet ook nog stiekem mee in de strijd om de vierde plek in de Premier League (ticket voor de Champions League), nadat Tottenham Hotspur, Manchester United en Arsenal de afgelopen weken flink aan het morsen zijn geweest.

Burnley staat achttiende in de Premier League. Nummer zeventien Everton heeft drie punten meer, maar ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Na de nederlagen van zaterdag lijkt het doek gevallen voor Watford en Norwich City, de clubs die onder Burnley staan.

Hieronder de beelden van de blessure. Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: